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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
4259
Час на прочитання
1 хв

Атака на Київ та вибухи у Росії: головні новини ночі 8 липня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі. ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 7 липня 2026 року:

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Пожежа

Пожежа / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 8 липня 2026 року:

  • У Києві прогриміли вибухи перед повітряною тривогою Читати далі –>

  • У Києві спалахнули пожежі після ракетної атаки: Кличко повідомив про наслідки в двох районах Читати далі –>

  • У Воронезькій області, ймовірно, атакували військовий аеродром "Борисоглєбськ" — моніторингові канали ASTRA Читати далі –>

  • У Саратові після серії вибухів спалахнув нафтопереробний завод Читати далі –>

  • Дрони атакують Москву Читати далі –>

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Дата публікації
Кількість переглядів
4259
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