Атака на Львів: кількість жертв зросла, голова ОВА показав відео з місця удару

Одна з загиблих – це дев'ятирічна дівчинка.

Під час атаки на Львів 4 вересня було два важких влучання. Кількість загиблих унаслідок ворожих ударів зросла до семи.

Про це повідомили начальник Львівської ОВА Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий.

Козицький прибув на місце одного з ударів та записав звідти відеозвернення.

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"Знаходимось у Львові. На жаль, ракетний удар по території Львівщини – комбінований, з "Шахедами" і ракетами. Дякую ДСНС за ліквідацію наслідків. На даний момент – два влучання по території міста", – сказав голова ОВА.

Він наголосив, що ворог б’є по цивільних, по житлових кварталах, де нема жодних ні інфраструктурних, ні військових об’єктів.

Кількість жертв атаки на Львів зросла вже до семи, повідомив Садовий. Одна з загиблих – це дев'ятирічна дівчинка. Щодо постраждалих, то їх наразі 38.

Атака на Львів: голова ОВА прибув на місце удару і показав відео

Нагадаємо, російська армія влаштувала обстріл Львова ракетами і дронами 4 вересня. Ворог пошкодив житлові будинки, автомобілі. Дві школи не розпочнуть навчання цього дня.

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