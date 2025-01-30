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Атака на Новошахтинський НПЗ у Ростовській області: чи працює зараз об'єкт

Атака на Новошахтинський НПЗ у Ростовській області: чи працює зараз об'єкт

Пожежа на Ростовщині після атаки дронів / Ілюстративне фото / Фото: скриншот з відео

Робота зі зниження військової потужності агресора триває.

Зараз Новошахтинський НПЗ, що у Ростовській області РФ, призупинив роботу після атак. Там пошкоджене обладнання.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"У 2024 році він переробив, за різними оцінками, від 3 млн тонн нафти, хоча може переробляти 7,5 млн тонн, але працювати на повну йому заважали атаки", - зауважив Коваленко.

Нагадаємо, вночі 19 грудня Новошахтинський НПЗ у Ростовській області РФ атакували дрони. Завод відіграє важливу роль для оборонної промисловості країни-агресора Росії.

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