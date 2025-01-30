Атака на Новошахтинський НПЗ у Ростовській області: чи працює зараз об'єкт

Зараз Новошахтинський НПЗ, що у Ростовській області РФ, призупинив роботу після атак. Там пошкоджене обладнання.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"У 2024 році він переробив, за різними оцінками, від 3 млн тонн нафти, хоча може переробляти 7,5 млн тонн, але працювати на повну йому заважали атаки", - зауважив Коваленко.

Нагадаємо, вночі 19 грудня Новошахтинський НПЗ у Ростовській області РФ атакували дрони. Завод відіграє важливу роль для оборонної промисловості країни-агресора Росії.

Читайте також: