Атака на обʼєкт інфраструктури на Житомирщині: чому радять не виходити на вулицю, який стан повітря

Як повідомив голова ОВА, зараз працює екологічна інспекція, "щоб встановити і заспокоїти наших громадян".

Внаслідок дронової атаки на об'єкт інфраструктури в Житомирській області місцева влада рекомендувала людям не виходити на вулиці і перевела школярів на дистанційне навчання. Але це більше превентивні заходи.

Про це розповів очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко у ефірі "Радіо Свобода".

Голова ОВА уточнив, що близько 3:00 було атаковано об'єкт інфраструктури. За його даними, внаслідок удару постраждалих немає, і це найголовніше.

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"Те, що Звягельською міською радою, органами місцевого самоврядування не рекомендовано сьогодні виходити на вулицю і прийнято рішення про те, що діти навчаються дистанційно, – це більше превентивний захід і перевірка нас на те, чи можемо ми працювати в умовах можливої ескалації", – пояснив Бунечко.

"Зараз прямої загрози немає, працює оперативно-слідча група для встановлення і фіксації злочинів РФ проти мирної інфраструктури нашої держави", – запевнив він.

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Він також відповів на уточнювальне запитання, чи не фіксується зараз небезпече забрудненя:

"Я хочу вас запевнити, що наразі не фіксуємо. Разом з тим, працює екологічна інспекція, щоб встановити і заспокоїти наших громадян. Все локалізовано, традиційно наші рятувальники, герої без зброї впоралися з тими викликами, які були, все було максимально швидко зроблено".

Очільник ОВА додав, що наразі немає жодної загрози для цивільної інфраструктури і громадян.

Нагадаємо, раніше Бунечко повідомив, що в ніч проти 8 квітня дрони-камікадзе атакували об'єкт критичної інфраструктури на Житомирщині. Водночас Звягельська міська рада заявила, що існує пряма загроза забруднення повітря

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