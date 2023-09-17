Атака на Одещину: у Мережі показали потужне відео збиття ракет ворога

ППО знищила шість крилатих ракет ворога.
У ніч проти 17 вересня росіяни влучили по території цивільного аграрного підприємства на Одещині. Воїни повітряного командування "Південь" відпрацювали атаку окупантів.
Потужне відео у Мережі опублікував командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.
"Для тих, хто не спить - ранкова бойова робота воїнів повітряного командування "Південь" по російських крилатих ракетах" - написав він.
ППО знищила шість крилатих ракет ворога.
Що відомо про атаку на Одещину
Війська Росії в ніч проти 17 вересня запустили по Україні 10 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з девʼяти літаків стратегічної авіації Ту-95МС, які злетіли з аеродрому "Енгельс", та шість дронів-камікадзе Shahed-136/131.
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, українська протиповітряна оборона збила шість ракет і шість дронів. Основним напрямком удару була Одеська область.
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