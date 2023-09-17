Атака на Одещину: у Мережі показали потужне відео збиття ракет ворога

У ніч проти 17 вересня росіяни влучили по території цивільного аграрного підприємства на Одещині. Воїни повітряного командування "Південь" відпрацювали атаку окупантів.

Потужне відео у Мережі опублікував командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Для тих, хто не спить - ранкова бойова робота воїнів повітряного командування "Південь" по російських крилатих ракетах" - написав він.

ППО знищила шість крилатих ракет ворога.

У Мережі показали відео збиття ракет на Одещині

Що відомо про атаку на Одещину

Війська Росії в ніч проти 17 вересня запустили по Україні 10 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з девʼяти літаків стратегічної авіації Ту-95МС, які злетіли з аеродрому "Енгельс", та шість дронів-камікадзе Shahed-136/131.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, українська протиповітряна оборона збила шість ракет і шість дронів. Основним напрямком удару була Одеська область.

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