Атака на Одещину: знищено відділення "Нової пошти" з посилками на мільйон (фото)

Ворог перетворив на попіл 606 посилок. Компанія обіцяє все компенсувати.

Через російську атаку по Одеській області у ніч проти 5 березня було знищено відділення "Нової пошти" та посилок на понад 1 млн грн.

Про це повідомила сама компанія в Мережі.

Під час нічного масованого удару один із російських безпілотників "Шахед" зруйнував відділення "Нової пошти" у передмісті Одеси. Минулося без постраждалих. На місці удару працює мобільне відділення пошти, тож клієнти можуть робити відправлення.

У заяві зазначається, що окупанти перетворили на попіл 606 посилок загальною оголошеною вартістю понад 1 млн грн.

"Нова пошта компенсує втрату відправлень клієнтам. Найближчим часом зв’яжемося з вами та повідомимо деталі щодо відшкодування", – запевнили в компанії.

Знищене відділення "Нової пошти" через атаку по Одещині / Фото: "Нова пошта"

Знищене відділення "Нової пошти" через атаку по Одещині / Фото: "Нова пошта"

Знищене відділення "Нової пошти" через атаку по Одещині / Фото: "Нова пошта"

Нагадаємо, в ніч проти 5 березня росіяни атакували Одещину дронами. Зафіксовані пошкодження критичної інфраструктури. Загинув 77-річний чоловік.