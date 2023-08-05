Атака на "Оленогорський горняк": розвідка Британія оцінила пошкодження корабля

РФ використовувала корабель для перевезення військових, а також цивільних вантажів до Криму після удару по Керченському мосту.

Атака дронів поблизу Новоросійська стала серйозним ударом для Чорноморського флоту. Десантний корабель Росії "Оленегорський горняк", ймовірно, зазнав серйозних ушкоджень.

Про це інформує розвідка Британії у Twitter.

Розвідники зазначають, що корабель поповнив Чорноморський флот Росії після повномасштабного вторгнення до України.

"Знімки судна, яке хитається на 30-40 градусів, свідчать про те, що кілька водонепроникних відсіків було пробито, або що зусилля екіпажу з усунення пошкоджень виявилися неефективними", - пише розвідка.

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Зокрема, РФ використовувала корабель для перевезення військових, а також цивільних вантажів до Криму після удару по Керченському мосту.

"Оленегорский горняк" вагою 3600 тонн і довжиною 113 метрів є найбільшим російським військовим кораблем, серйозно пошкодженим або знищеним після потоплення крейсера "Москва" 13 квітня 2022 року", - додає розвідка.

Нагадаємо, що пропагандисти-блогери звинуватили Міністерство оборони Росії у брехні щодо атаки морських безпілотників на бухту у Новоросійську (Краснодарський край РФ), що сталася 4 серпня.

Заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь заявив, що кожен знищений великий десантний корабель для військово-морського флоту Росії є безповоротним ударом.

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