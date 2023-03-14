Атака з півдня та півночі: Кім назвав, якими ракетами обстрілюють окупанти та з якою метою

Станом на 11:15 майже у всіх областях відбій тривоги.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім прокоментував інформацію, яка активно поширюється у тг-каналх, про ракетні атаки на півдні. Він повідомив, що Росія запускає протирадарні ракети, їхньою головною метою є пошук українських систем ППО.

Про це посадовець написав у соціальних мережах.

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"Ті ракети, якими зараз часто по одній обстрілюють з півночі та з півдня з повітря, – швидше за все, протирадарні. Шукають наше ППО, а знайдуть лише те, що зараз без солі доїдають", - йдеться у його дописі.

Зауважимо, зранку 14 березня оголосили повітряну тривогу. "Почервоніли" північні та південні регіони. Моніторингові групи повідомляють про активність російської авіації. Через трохи тривогу на півдні скасували, але через 15-20 хв знову оголосили.

В оперативному командування "Південь" повідомили, що окупанти останнім часом все частіше використовують фальш-цілі. Таким чином вони намагаються знайти ППО та спровокувати її.

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