Атака з півдня та півночі: Кім назвав, якими ракетами обстрілюють окупанти та з якою метою

Станом на 11:15 майже у всіх областях відбій тривоги.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім прокоментував інформацію, яка активно поширюється у тг-каналх, про ракетні атаки на півдні. Він повідомив, що Росія запускає протирадарні ракети, їхньою головною метою є пошук українських систем ППО.
Про це посадовець написав у соціальних мережах.
"Ті ракети, якими зараз часто по одній обстрілюють з півночі та з півдня з повітря, – швидше за все, протирадарні. Шукають наше ППО, а знайдуть лише те, що зараз без солі доїдають", - йдеться у його дописі.
Зауважимо, зранку 14 березня оголосили повітряну тривогу. "Почервоніли" північні та південні регіони. Моніторингові групи повідомляють про активність російської авіації. Через трохи тривогу на півдні скасували, але через 15-20 хв знову оголосили.
В оперативному командування "Південь" повідомили, що окупанти останнім часом все частіше використовують фальш-цілі. Таким чином вони намагаються знайти ППО та спровокувати її.
Читайте також: