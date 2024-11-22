Атака по Сумах: поліція показала фото численних руйнувань

У місті проводяться пошуково-рятувальні та аварійно-відновлювальні роботи.

Руйнування у Сумах унаслідок російської атаки 22 листопада зняли на фото. У місті пошкоджені 17 будинків, магазин та три авто.

Про це повідомила Нацполіція України.

Близько 5:00 Росія влаштувала повітряну атаку по Сумах трьома дронами-камікадзе. Поліція працює на місцях влучань.

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Внаслідок ударів пошкоджені 12 багатоповерхових та п’ять приватних житлових будинків, магазин та три автомобілі.

У місті проводяться пошуково-рятувальні та аварійно-відновлювальні роботи. На місцях подій працюють рятувальники, посилені слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки.

Триває документування воєнних злочинів.

Наслідки атаки на Суми 22 листопада / Фото: Нацполіція України

Наслідки атаки на Суми 22 листопада / Фото: Нацполіція України

Наслідки атаки на Суми 22 листопада / Фото: Нацполіція України

Наслідки атаки на Суми 22 листопада / Фото: Нацполіція України

Наслідки атаки на Суми 22 листопада / Фото: Нацполіція України

Наслідки атаки на Суми 22 листопада / Фото: Нацполіція України

Нагадаємо, росіяни атакували житловий мікрорайон у Сумах. Там загинули двоє людей, ще 12 – отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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