Атака на Полтавщину: пошкоджена енергетична інфраструктура

У регіоні вже вдалося відновити електропостачання.
Російські війська атакували Полтавську область у ніч проти 6 січня. Унаслідок цього зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури.
Про це повідомила Полтавська ОВА.
У військовій адміністрації поінформувала про наслідки російської атаки на Полтавську область.
"Вночі ворог атакував Полтавщину. За попередньою інформацією, без влучань у цивільні обʼєкти та постраждалих. Є пошкодження енергетичної інфраструктури", – йдеться в заяві.
За даними ОВА, електропостачання вже відновлено.
Там також закликали не нехтуйвати безпекою і перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.
Нагадаємо, у ніч проти 6 січня російські війська атакували Україну ракетам та дронами: ворог запустив дві керовані авіаракети Х-59 та 128 дронів "Шахед".
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