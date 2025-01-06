Атака на Полтавщину: пошкоджена енергетична інфраструктура

У регіоні вже вдалося відновити електропостачання.

Російські війська атакували Полтавську область у ніч проти 6 січня. Унаслідок цього зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури.

Про це повідомила Полтавська ОВА.

У військовій адміністрації поінформувала про наслідки російської атаки на Полтавську область.

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"Вночі ворог атакував Полтавщину. За попередньою інформацією, без влучань у цивільні обʼєкти та постраждалих. Є пошкодження енергетичної інфраструктури", – йдеться в заяві.

За даними ОВА, електропостачання вже відновлено.

Там також закликали не нехтуйвати безпекою і перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, у ніч проти 6 січня російські війська атакували Україну ракетам та дронами: ворог запустив дві керовані авіаракети Х-59 та 128 дронів "Шахед".

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