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Атака на російські кораблі “Буян-М” та “Павел Державін”: з'явилися цікаві подробиці

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Атака на російські кораблі “Буян-М” та “Павел Державін”: з'явилися цікаві подробиці

Чорноморський флот РФ / Фото з відкритих джерел

Атаковані кораблі були експериментальними дронами.

Служба безпеки України та ВМСУ атакували російські кораблі під Севастополем 13 жовтня експериментальними морськими дронами. Що цікаво, в РФ всього дев’ять таких кораблі.

Про це пише “Обозреватель”.

Як зазначається, атаковані експериментальними дронами були судно “Буян-М” та корабль “Павел Державін”. Водночас “Буян” є носієм крилатих ракет “Калібр”, якими РФ атакує територію України. В Росії всього дев’ять таких кораблів.

Додамо, що "Буян" був уражений на севастопольському рейді експериментальним дроном "Морський малюк".

Нагадаємо, що СБУ та ВМСУ останніми днями атакували російський носій крилатих ракет "Буян" та корабель "Павел Державин".

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Дата публікації
Перегляди
3149
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