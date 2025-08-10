Атака БпЛА на Саратовський нафтопереробний завод: з'явилися деталі від Генштабу

Вибухи у РФ / Ілюстративне фото / © скриншот з відео

Вночі 10 серпня Сили безпілотних систем ЗСУ завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу. На території підприємства через удар БпЛА зафіксовано вибухи та пожежу.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Чим важливий об’єкт

У відомстві наголошують: Саратовський нафтопереробний завод є одним із ключових об’єктів паливної інфраструктури РФ. Він бере активну участь у забезпеченні окупаційних військ нафтопродуктами. Річна потужність переробки становить до 7 мільйонів тонн нафти.

“Сили оборони України продовжують системно вживати заходів, спрямованих на зниження воєнно-економічного потенціалу ворога з метою примушення його до припинення збройної агресії проти нашої держави. Кожен уражений об’єкт на території російської федерації, що задіяний у забезпеченні її злочинної війни проти України, наближає нас до справедливого миру”, — наголосили у Генштабі.

Нагадаємо, у російському місті Саратов в ніч проти 10 серпня відбулась атака ударних безпілотників на місцевий нафтопереробний завод. Після удару БпЛА на НПЗ почалася пожежа.

Губернатор Саратовської області РФ заявив, що про пошкодження на одному з промислових підприємств.

Крім того, місцеві жителі публікують у соцмережах численні фото та відео атаки та пожежі на нафтопереробному заводі.