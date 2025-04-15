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- Війна
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Атака на Суми: з’явилося відео з церкви під час ударів у Вербну неділю
У Сумах під час служби в церкві пролунав вибух — усе зафіксували на відео.
У Мережі з’явилося відео з церкви в Сумах під час російської ракетної атаки у Вербну неділю, 13 квітня.
Відповідні кадри опублікувало ABC News.
На ролику видно недільну службу у церкві, та в якийсь момент лунає вибух і чутно звук розбитого скла. За вікнами на вулиці видно дим. Налякані віряни підіймаються з крісел, а пастор закликає всіх заспокоїтися.
Служба продовжилась, поки згодом не пролунав ще один — вже потужніший вибух. Після нього пастор та відвідувачі церкви вирушили до підвалу.
Нагадаємо, вранці 13 квітня російські війська атакували центр Сум двома балістичними ракетами типу «Іскандер-М»/KN-23. Загинули 35 людей, ще 129 осіб постраждали.