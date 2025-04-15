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ТСН у соціальних мережах

Недільна служба у церкві Сум під час атаки 13 квітня

Недільна служба у церкві Сум під час атаки 13 квітня / © ABC News

Дата публікації
Категорія
Війна
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960
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1 хв
Недільна служба у церкві Сум під час атаки 13 квітня

Атака на Суми: з’явилося відео з церкви під час ударів у Вербну неділю

У Сумах під час служби в церкві пролунав вибух — усе зафіксували на відео.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як

У Мережі з’явилося відео з церкви в Сумах під час російської ракетної атаки у Вербну неділю, 13 квітня.

Відповідні кадри опублікувало ABC News.

На ролику видно недільну службу у церкві, та в якийсь момент лунає вибух і чутно звук розбитого скла. За вікнами на вулиці видно дим. Налякані віряни підіймаються з крісел, а пастор закликає всіх заспокоїтися.

Служба продовжилась, поки згодом не пролунав ще один — вже потужніший вибух. Після нього пастор та відвідувачі церкви вирушили до підвалу.

Нагадаємо, вранці 13 квітня російські війська атакували центр Сум двома балістичними ракетами типу «Іскандер-М»/KN-23. Загинули 35 людей, ще 129 осіб постраждали.

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