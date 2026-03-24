Війна
515
1 хв

"Атака на Україну триває": "Флеш" попередив про ракети і розкрив тактику РФ

Сергій Бескрестнов оцінив залишки ворожого арсеналу та попередив про ракетну небезпеку.

Ірина Лаб'як
Ракетна атака по Україні / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Росія змінила тактику масованих обстрілів і шукає вразливі місця в українській обороні. Так, 24 березня можливе застосування ракетного озброєння.

Про це повідомив експерт із радіотехнологій, радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Станом на зараз, на думку експерта, російська армія уже використала близько 40% засобів ураження, які були підготовлені для атаки по Україні 24 березня.

«Атака на Україну триває. Припускаю, що сьогодні ми побачимо ще й ракети«, — зазначив Бескрестнов.

За його словам, ворог постійно коригує тактику масованих обстрілів, прагнучи виявити слабкі місця та подолати українську систему протиповітряної оборони. Наразі застосовується підхід із розтягненням ударів у часі.

Зауважимо, водночас Повітряні сили ЗСУ заявили, що в Україні триває атака російськими дронами. Велика кількість БпЛА зафіксована на Сумщині, півночі Чернігівщини, півночі Полтавщини, півночі Херсонщини, півдні та сході Миколаївщини.

Атака на Україну 24 березня

Нагадаємо, у ніч проти 24 березня РФ атакувала об’єкти критичної інфраструктури України, застосувавши 426 повітряних цілей: 34 ракети різних типів та 392 ударні БпЛА. Захисникам вдалося збити або подавити 390 цілей. Попри роботу ППО, зафіксовано влучання 6 ракет та 27 дронів у 22 локаціях.

Під російською масованою атакою були 11 областей України, внаслідок чого загинули щонайменше 4 людини та десятки отримали поранення.

