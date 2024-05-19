Атака на військовий аеродром у Джанкої: росіяни досі не вивезли металобрухт

С-400 на аеродромі Бельбек в Джанкої перетворилося на металобрухт.
Комплекс протиповітряної оборони С-400 з аеродрому в тимчасово окупованому Джанкої перетворився на металобрухт. 16 квітня цей комплекс знищили ЗСУ.
Про це повідомляє рух "АТЕШ".
Агент встановив, що ЗС Росії так і не розпочали вивезення металобрухту.
"Залишки обладнання залишаються на території аеродрому, що свідчить про можливі проблеми з логістикою та управління ресурсами супротивника", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося про удари по військовому аеродрому у Джанкої в окупованому Криму вночі 30 квітня.
Полковник запасу Збройних сил України, військовий аналітик Роман Світан припустив, що удар по Криму міг бути завданий з використанням західних ракет Storm Shadow і ATACMS.
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