Атака на військовий аеродром у Джанкої: росіяни досі не вивезли металобрухт

С-400 на аеродромі Бельбек в Джанкої перетворилося на металобрухт.

Комплекс протиповітряної оборони С-400 з аеродрому в тимчасово окупованому Джанкої перетворився на металобрухт. 16 квітня цей комплекс знищили ЗСУ.

Про це повідомляє рух "АТЕШ".

Агент встановив, що ЗС Росії так і не розпочали вивезення металобрухту.

"Залишки обладнання залишаються на території аеродрому, що свідчить про можливі проблеми з логістикою та управління ресурсами супротивника", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про удари по військовому аеродрому у Джанкої в окупованому Криму вночі 30 квітня.

Полковник запасу Збройних сил України, військовий аналітик Роман Світан припустив, що удар по Криму міг бути завданий з використанням західних ракет Storm Shadow і ATACMS.

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