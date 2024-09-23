Атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла, пошкоджені 13 багатоповерхівок (фото)

Уночі ворог завдав щонайменше сімох авіаударів по Запоріжжю та району.

Кількість поранених у Запоріжжі унаслідок російської атаки зросла до 16. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, навчальні заклади та авто.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Федоров уточнив, що внаслідок атаки росіян по середмістю Запоріжжя постраждали 16 людей. Четверо жінок перебувають у лікарні у стані середньої важкості. Інші постраждалі лікуються вдома.

Пошкоджені 13 багатоповерхівок, навчальні заклади, приватне майно, автомобілі, гаражі та приватні будинки.

Голова ОВА зазначив, що ворог атакував уночі – завдав щонайменше сімох авіаударів по Запоріжжю та району.

На місцях влучань продовжують працювати рятувальники, комунальні служби та волонтери. Розгорнуті "Пункти незламності", де можна отримати інформацію і допомогу.

Наслідки обстрілу Запоріжжя / Фото: телеграм-канал голови Запорізької ОВА Івана Федорова

Наслідки обстрілу Запоріжжя / Фото: телеграм-канал голови Запорізької ОВА Івана Федорова

Наслідки обстрілу Запоріжжя / Фото: телеграм-канал голови Запорізької ОВА Івана Федорова

Наслідки обстрілу Запоріжжя / Фото: телеграм-канал голови Запорізької ОВА Івана Федорова

Наслідки обстрілу Запоріжжя / Фото: телеграм-канал голови Запорізької ОВА Івана Федорова

Наслідки обстрілу Запоріжжя / Фото: телеграм-канал голови Запорізької ОВА Івана Федорова

Нагадаємо, російські війська влаштували атаку на Запоріжжя у ніч проти 23 вересня. До цього моменту було відомо про дев’ятьох постраждалих. Серед них опинилася дитина.

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