Атака на Запоріжжя: пошкоджені 8 будинків, є подробиці від ОВА (відео)

Через атаку безпілотниками на Запоріжжя у ніч проти 28 лютого були пошкоджені вісім житлових будинків. Пожежа знищила три квартири.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

У Запоріжжі через дронову атаку пошкоджені п’ять приватних будинків та три багатоповерхівки.

Пожежа знищила три квартири у багатоповерховому будинку. У під'їзді відключене газо- та електропостачання.

Комунальні служби міста ліквідовують наслідки: вже закриті вікна у трьох багатоквартирних будинках та у трьох приватних.

Через атаку на Запоріжжя пошкоджені 8 будинків

Нагадаємо, раніше повідомлялася, що після атаки "Шахедів" у Запоріжжі загорілася багатоповерхівка. Постраждала 82-рісна жінка.