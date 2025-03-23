Атака на Запоріжжя: у якому стані 9-місячний хлопчик

У лікарнях залишається шестеро поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя у ніч проти 22 березня. Серед них і девʼятимісячний хлопчик.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Лікарі оцінюють стан постраждалих як середньої важкості", — наголосив Федоров.

Усім надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, увечері, 21 березня, російська армія масовано атакувала місто Запоріжжя ударними дронами-камікадзе. Загинули троє осіб, ще 12 —травмовані.

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