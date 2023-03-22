Атака на Запоріжжя: влада спростувала, що в даху застрягла ракета, яка не здетонувала

Окрім того, в АТ "Запоріжгаз" спростували інформацію про витік газу.

У Запорізькій ОВА спростували дані про те, що на даху однієї зі зруйнованих багатоповерхівок міста застрягла ракета, що не здетонувала.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на власних кореспондентів на місці подій.

"За допомогою аерозйомки нам вдалося з'ясувати, що насправді на даху – сонячна панель", – сказали в обласній військовій адміністрації.

Водночас в АТ "Запоріжгаз" спростували інформацію про витік газу. Там пояснили, що наразі припинений розподіл газу до поновного обстеження системи багатоповерхівок.

Наразі комунальники закладають плитами розбиті вікна у сусідніх зі зруйнованими багатоповерхівками будинках.

Нагадаємо, російські окупанти 22 березня вдарили з реактивної артилерії по житлових будинках у Запоріжжі, влучивши у дві багатоповерхівки. На фото з місця атаки видно зруйновані квартири та пожежу в них. Загалом ворог запустив по місту шість ракет.

Внаслідок атаки на Запоріжжя загинула одна людина, ще 33 особи постраждали. Зокрема, в лікарні з легкими пораненнями перебувають троє дітей віком 5, 7 та 9 років.

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