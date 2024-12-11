Атака на Запоріжжя: зросла кількість жертв і поранених

Під завалами будівлі в Запоріжжі можуть перебувати п’ятеро людей.

Внаслідок атаки на Запоріжжя 10 грудня кількість загиблих зросла до шести, а поранених – до 22.

Про це повідомили Нацполіція України та голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Як поінформували правоохоронці, 11 грудня на місці російського ракетного удару тривають аварійно-рятувальні роботи.

"Станом на 07:10 кількість загиблих зросла до 6 людей. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 22 особи (12 жінок, 9 чоловіків та 5-річна дівчинка)", – йдеться в заяві.

Федоров повідомив, що вночі рятувальники ДСНС дістали з-під завалів двох жінок. Вони були доправлені до лікарні.

Зазначається, що під завалами можуть перебувати п’ятеро людей. На місці події продовжують працювати поліцейські, рятувальники, волонтери та відповідні служби міста.

Нагадаємо, вдень 10 грудня російська армія завдала ракетного удару по Запоріжжю. Через атаку загинули і зазнали поранень мирні жителі. Була зруйнована приватна клініка та пошкоджені розташовані поряд будівлі.

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