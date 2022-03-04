Атака на Запорізьку АЕС: Зеленський звернувся до світової спільноти через атомну загрозу

Атака на Запорізьку АЕС: Зеленський звернувся до світової спільноти через атомну загрозу

Президент України оголосив на весь світ про пожежу на атомній станції.

Президент України Володимир Зеленський через пожежу на Запорізький АЕС звернувся до міжнародної спільноти із закликом не допустити катастрофи.

Відповідне звернення англійською мовою з'явилося в офіційному Telegram-каналі глави держави.

"Зараз! Росія підпалює атомну станцію в Україні", - йдеться у публікації, яку супроводжує відео.

Раніше про загрозу для цілої Європи через ймовірний вибух АЕС біля міста Енергодара, яку обстрілюють з танків російські окупанти, попередив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він також написав свій пост англійською мовою.

"Російська армія з усіх боків обстрілює Запорізьку АЕС, найбільшу АЕС у Європі. Пожежа вже спалахнула. Якщо вона вибухне, то буде в 10 разів масштабніше за Чорнобиль! Росіяни повинні негайно припинити вогонь, допустити пожежників, створити зону безпеки!", - написав у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Згодом стало відомо, що загорання виникло в навчально-тренувальному корпусі АЕС. Підрозділи ДСНС не могли приступити до гасіння пожежі через бій, який тривав біля станції.

Зрештою, як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, пожежників все таки пропустили і дозволили їм приступити до ліквідації загорання.

У ДСНС також поінформували, що витоку радіації не сталося, радіаціний фон довкола станції в межах норми.





