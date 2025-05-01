Атака на Запоріжжя: Федоров повідомив про загибель людини і кількість постраждалих (фото, відео)

Атака на Запоріжжя

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Одна людина загинула, щонайменше восьмеро поранені внаслідок атаки російської армії на Запоріжжя 1 травня.

Про це повідомив керівник ОВА Федоров.

Він оприлюднив фото та відео наслідків атаки РФ на навчальний заклад міста.

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Запоріжжя 1 травня після атаки росіян

61-річний чоловік загинув внаслідок російського обстрілу Запоріжжя.

Запоріжжя 1 травня

О 23:17 стало відомо, що кількість постраждалих від ворожої атаки на Запоріжжя зросла до чотирьох. Згодом повідомили про 8 поранених.

Росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше 10 ударів 1 травня

Один чоловік перебуває під завалами. Рятувальники роблять все можливе, аби якомога швидше його деблокувати, повідомив Федоров.

Дата публікації 23:09, 01.05.25 Кількість переглядів 14 Російський обстріл Запоріжжя: є поранені та люди під завалами

Росіяни поцілили по приватних будинках, багатоповерхівках, закладах освіти, обʼєктах інфраструктури.

Кількість постраждалих від ворожої атаки на Запоріжжя зросла до чотирьох

Росіяни поцілили по приватних будинках, багатоповерхівках, закладах освіти, обʼєктах інфраструктури.

Кількість постраждалих внаслідок атаки росіян зросла до восьми.

Один чоловік знаходиться під завалами. Рятувальники роблять все можливе, аби якомога швидше його деблокувати.

Росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше 10 ударів 1 травня

«Попередньо є люди під завалами», — написав Федоров.

Росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше 10 ударів 1 травня

Нагадаємо, що росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше 10 ударів 1 травня.

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