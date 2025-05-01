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Атака на Запоріжжя: Федоров повідомив про загибель людини і кількість постраждалих (фото, відео)
Один чоловік загинув у Запоріжжі через обстріл військ РФ. Є поранені та люди під завалами.
Одна людина загинула, щонайменше восьмеро поранені внаслідок атаки російської армії на Запоріжжя 1 травня.
Про це повідомив керівник ОВА Федоров.
Він оприлюднив фото та відео наслідків атаки РФ на навчальний заклад міста.
61-річний чоловік загинув внаслідок російського обстрілу Запоріжжя.
О 23:17 стало відомо, що кількість постраждалих від ворожої атаки на Запоріжжя зросла до чотирьох. Згодом повідомили про 8 поранених.
Один чоловік перебуває під завалами. Рятувальники роблять все можливе, аби якомога швидше його деблокувати, повідомив Федоров.
Росіяни поцілили по приватних будинках, багатоповерхівках, закладах освіти, обʼєктах інфраструктури.
Росіяни поцілили по приватних будинках, багатоповерхівках, закладах освіти, обʼєктах інфраструктури.
Один чоловік знаходиться під завалами. Рятувальники роблять все можливе, аби якомога швидше його деблокувати.
«Попередньо є люди під завалами», — написав Федоров.
Нагадаємо, що росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше 10 ударів 1 травня.
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