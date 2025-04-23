Атака на завод "Шахедів" у Єлабузі: скільки дронів завдали ударів і який результат

Атака безпілотниками на Росію / © ТСН.ua

Реклама

Атака у російській Єлабузі на завод з виробництва безпілотників «Шахед» 23 квітня була частково вдалою. У ціль влучили п’ять запущених дронів.

Про це повідомили керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко і телеграм-канал «Николаевский Ванек».

«Алабуга в Татарстані, де росіяни виробляють шахеди/герані та різні обманки, де вони наростили виробництво, дещо гучно, і дещо місцями вдало«, — йдеться в заяві Коваленка.

Реклама

Водночас «Николаевский Ванек» стверджує, що по заводу з виробництва «Шахедів» було запущено «6 добрих літачків з 250 кг доброти + додатковою начинкою доброти. Завдання та траєкторія були нестандартні». За даними телеграм-каналу, росіяни збили один безпілотник, а решта п’ять дронів влучили в ціль.

Керівник ЦПД також звернув увагу, що протягом 2024 року росіяни виготовили на заводі у вільній економічній зоні «Алабуга» понад 6000 «Шахедів» і тисячі дронів-приманок. Цього року росіяни отримали завдання виробляти в «Алабузі» від 8000 до 10 тис. «Шахедів» за рік та від 15 тис. дронів-обманок.

Нагадаємо, раніше 23 квітня російські телеграм-канали повідомили, що дрони атакують Єлабугу в Татарстані, де розташований завод із виробництва «Шахедів». Очевидці зняли на відео стрілянину та вибухи.