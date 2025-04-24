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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Атака на завод у Єлабузі: що було знищено на російському підприємстві

По заводу було завдано кілька ударів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Вибух.

Вибух. / © Associated Press

Україна атакувала підприємство в Єлабузькому районі Республіки Татарстан, де розташований завод з виробництва БпЛА "Shahed".

Про це розповів полковник запасу ЗСУ, пілот-інструктор Роман Світан в ефірі Radio NV.

З його слів, під час удару було уражено виробництво не самих "Шахедів" чи їхніх російських аналогів "Гераней", а китайських БпЛА "Подсолнух-200". 

"Росіяни з китайських деталей, вузлів, агрегатів, китайськими інженерами (виготовляють ці БПЛА - Редю)… Саме в цьому цеху працює більша кількість китайців - це саме інженери, які стоять на випуску… Тому було дуже важливо було саме по ньому влучити. Без цього проходження вони зібрати ці "Подсолнухи" не можуть… Тому підхід був обраний дуже правильний", - наголосив Світан.

Нагадаємо, вночі проти 24 квітня сталася атака на завод "Шахедів" у Єлабузі. У ціль влучили п’ять запущених дронів.

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