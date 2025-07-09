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Атака на Житомирську область: виникли пожежі, є пошкодження (фото)
Після масованої атаки на Житомирщину рятувальники гасять пожежі, зафіксовані пошкодження будівель.
Російські війська влаштували масовану атаку на Житомирську область у ніч проти 9 липня. В регіоні спалахнули пожежі, пошкоджені столярний цех та багатоповерхівки.
Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.
Під час нічної масованої атаки на Житомирщині були пошкоджені виробничі приміщення столярного цеху та господарські будівлі. Окрім того, у двох багатоповерхових житлових будинках були пошкоджені скління вікон.
Надзвичайники загасили одну з пожеж, що виникли через російські удари. Другу пожежу вдалося локалізувати, триває її ліквідація.
«На щастя, за попередніми даними, внаслідок подій ніхто не постраждав», — зазначив очільник ОВА.
Нагадаємо, у ніч проти 9 липня Росія влаштувала чергову масовану атаку по Україні. Цього разу ворог випустив рекордну кількість дронів та ракет — загалом 741 засіб ураження. Основним напрямком удару став Луцьк.