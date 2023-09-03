Атака Одещини "шахедами": ДСНС показала наслідки нічного удару РФ по порту – фото

У ніч проти 3 вересня окупаційна армія РФ здійснили кілька хвиль атак ударними безпілотниками "Shahed-136/131" по Одеській області. Безпілотники атакували порти на Дунаї. Силам ППО вдалося збити 22 БПЛА із 25.

Рятувальники ДСНС ліквідували наслідки чергової терористичної атаки росіян та показали фото з місця удару.

Рятувальник ліквідує пожежу в порту на Одещині після атаки дронами.

Рятувальник ліквідує пожежу в порту на Одещині після атаки дронами.

Рятувальник ліквідує пожежу в порту на Одещині після атаки дронами.

Пожежна машина в порту на Одещині.

Рятувальник ліквідує пожежу в порту на Одещині після атаки дронами.

Рятувальник ліквідує пожежу в порту на Одещині після атаки дронами.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що Росія продовжує бити по припортовій інфраструктурі України в надії спровокувати продовольчу кризу та голод у світі.

"Головне завдання для нас і наших партнерів сьогодні – ліквідація можливостей російського ВПК виробляти озброєння для ударів по Україні. І посилення відповідальності для тих, хто допомагає ворогу обходити санкції. Один з ключів до завершення війни та збереження світового порядку – знищення російського ВПК. Він не здатен функціонувати без іноземних компонентів для озброєнь. Після знищення російського ВПК розгром російських військ буде остаточним", - наголосив Єрмак.

Удар по Одещині дронами

У ніч проти 3 вересня армія РФ атакувала Одеську область 25 іранськими дронами. Силам ППО вдалося збити 22 БПЛА.Окупанти здійснили кілька хвиль атак безпілотниками з південного та південно-східного напрямку: мис Чауда, Крим, Приморсько-Ахтарськ РФ.

Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк зазначила, що атака дронами була досить масованою і довготривалою. Повітряна тривога лунала понад 3,5 години. Окупанти намагались знайти слабкі місця протиповітряної оборони, обійти їх і завдати максимальну кількість влучань.

Рречник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів, що ударні безпілотники атакували порти на Дунаї. За його словами, це є "відповіддю" Росії на спроби ООН та деяких політиків йти на поступки державі-терористу.

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