Атака окупантів на Хмельниччину: Зеленський назвав, куди цілилися росіяни та що хотіли знищити

Президент України Володимир Зеленський наприкінці дня 25 жовтня звернувся до українців. Він наголосив, що на Хмельниччині триває фіксація всієї шкоди, завданої російськими окупантами під час атаки.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

За його словами, в місті Славута, яке російські окупанти атакували дронами, триває фіксація всієї шкоди з боку РФ.

“Шахеди” були збиті, але багато пошкоджених будинків: вибите скло у вікнах, двері, дахи будівель. Найвірогідніше, що мішенню для цих дронів була Хмельницька атомна станція: хвилею від вибуху вибило вікна, зокрема й на території АЕС. Станом на зараз відомо, що два десятки місцевих мешканців травмовані. Усім надана необхідна допомога”, – наголосив Володимир Зеленський.

Він також додав, що цей удар у напрямку АЕС – чергове нагадування для всіх партнерів України, наскільки важливо посилювати українську ППО та наскільки небезпечно, коли Росія може обходити світові санкції.

“Багато компонентів і в ударних дронах, які застосовують російські терористи, і в ракетах – походженням з інших країн, від різних компаній, зокрема від західних. Дієвість санкцій проти Росії – це буквально захист від тероризму. Завтра в моєму графіку участь у засіданні Європейської Ради на рівні лідерів держав ЄС. І серед іншого говоритиму саме про це: санкції проти Росії потребують розширення і посилення. І кожен російський удар, а особливо такі зухвалі, які спрямовані проти атомних станцій та інших критичних обʼєктів, – це аргументи, що тиску на державу-терориста недостатньо”, – додав глава держави.

Нагадаємо, що російські окупанти під час атаки безпілотниками у Славуті пошкодили 28 об’єктів інфраструктури.

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