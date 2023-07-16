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Атака окупантів по Зміїному: українська розвідка висміяла Росію (відео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
1790
Час на прочитання
1 хв
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Атака окупантів по Зміїному: українська розвідка висміяла Росію (відео)

У ГУР прокоментували атаку росіян по острову Зміїний / Фото: скриншот з відео

У ГУР підкреслили, що острів перебуває під повним контролем України.

У ГУР наголосили, що жодної військової доцільності в ударах окупантами по острову Зміїний не було. Українська розвідка висміяла Росію та процитувала очільника МЗС РФ Сергія Лаврова, який у незрозумілих ситуаціях вживає слово "дебіли".

Удар по острову прокоментував представник ГУР Міноборони та представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов в ефірі одного із телеканалів у неділю, 16 липня.

Він підкреслив, що острів перебуває під повним контролем українських військових сил. 

"Тут можна лише процитувати Лаврова – "дебіли". Жодної військової доцільності в цих ударах не було. Острів перебуває під повним контролем України. Там не дислокувалося озброєння та особовий склад. Але зрозуміло, що скрізь, де є український прапор, росіяни вбачають величезну загрозу для себе", - сказав він.

Нагадаємо, у четвер зранку, 13 липня, російські війська атакували острів Зміїний, що у Чорному морі. Вони скинули на нього фугасну бомбу.

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Дата публікації
Перегляди
1790
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