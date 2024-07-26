Атака по аеродрому в Криму: у Z-блогерів істерика після "прильотів"

Росіяни ниють, що перед ударами по півострову фіксувався політ західного літака-розвідника, що свідчило про заплановану атаку.

Після атаки дронами по об’єктах ворога в окупованому Криму у російських воєнних блогерів сталася істерика. Зокрема, нарікають на дії власних військових, які напередодні атаки фіксували політ західного розвідувального літака Boeing RC-135.

По це, зокрема, ниє автор російського телеграм-каналу Fighterbomber.

З огляду на істерику Z-каналів, у ніч проти 26 липня в Криму був результативний "приліт" по військовому аеродрому.

"Летить RC-135W битком набитий апаратурою розвідки. У супроводі пари винищувачів. Це бачить весь світ. Вся, суко, планета онлайн бачить. Летить він, щоби розвідати цілі, по яких завтра, ну в крайньому разі післязавтра, буде завданий удар. БПЛА, БЕК, ATACMS – не суть. Усі розуміють, навіщо він летить, і що буде потім. І ми героїчно розповідаємо, як ми його "розвернули" одним Су-27. (…) RC-135W і так летів назад, але кого це вже ї*е", – скаржиться Fighterbomber.

Згодом цей допис зник із телеграм-каналу, натомість з’явилося інше повідомлення. Воно може свідчити про прицільні влучання по ворожих об’єктах у Криму:

"Ранок знову не добрий, країно. Ну що, розвернули RС-135? Дотрималися всіх міжнародних норм? Допомогло? Все точно, як я й казав. Вічна пам'ять..."

Нагадаємо, в ніч проти 26 липня у Криму лунали вибухи. Місцеві жителі і телеграм-канали повідомили про ураження військового аеродрому "Саки" у Новофедорівці та про вибухи на складі боєприпасів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини 8:00 26 липня. Нічна атака ракетою та дронами!

Читайте також: