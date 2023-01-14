Атака по багатоповерхівці Дніпра: росіяни вдарили такою ж ракетою, як по ТЦ у Кременчуці

Російські війська завдали удару по багатоверхівці Дніпра ракетою типу Х-22. Призначення цієї ракети – знищення авіаносних груп у морі.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Це ракета Х-22, випущена з дального бомбардувальника Ту-22М3. Запуски проводилися із району Курська та Азовського моря. Загалом було 5 пусків цих ракет", – зазначив Ігнат.

За його словами, аналогічна ракета влучила у червні по торговому центру в Кременчуку, внаслідок якого загинула щонайменше 21 людина.

"Ракета з бойовою частиною 950 кілограмів, яку називають убивцею авіаносців, призначена для знищення авіаносних груп у морі. Вона може оснащуватися ядерною частиною. І такою ракетою б’ють по густонаселеному місту. Нема жодного пояснення і виправдання цьому терористичному акту", – наголосив Ігнат.

Нагадаємо, 27 червня під час повітряної тривоги окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуці, де була понад тисяча цивільних людей.

Ракетний удар 14 січня

Російські окупанти 14 січня вкотре завдали масованого ракетного удару по території України. Зокрема, одна з російських ракет влучили у багатоповерхівку у Дніпрі.

Спершу повідомлялося про двох загиблих внаслідок удару, а згодом кількість жертв зросла до п’яти. Кількість постраждалих зросла до майже 60 осіб, серед яких є 12 дітей.

Після атаки у Дніпрі зруйновані 72 квартири. У них були прописані 100-200 людей. Саме на таку кількість орієнтуються рятувальники, розбираючи на місці завали.

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