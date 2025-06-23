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- Війна
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Атака по білгород-дністровському ліцею: кількість загиблих збільшилася
Кількість загиблих через атаку по Білгород-Дністровському ліцею 23 червня зросла до трьох.
Про це заявив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.
На жаль, зросла кількість жертв російської атаки на Білгород-Дністровський ліцей
Від отриманих поранень у лікарні померла 60-річна робітниця шкільної їдальні. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким.
Вісім постраждалих лишаються на стаціонарному лікуванні, серед них двоє хлопців 2009 року народження. Інші поранені, після отримання всієї необхідної медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.
Аварійно-рятувальні роботи продовжуються.
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