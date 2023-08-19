Атака по центру Чернігова: у МВС розповіли про ситуацію у місті після удару

Після ракетної атаки у суботу, 19 серпня, правоохоронці оточили подвір'я у центрі Чернігова та здійснюють поквартирний обхід будинків. Поліція документує військовий злочин російської федерації.

Про це заявив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, основні жертви події перебували в автотранспорті чи переходили дорогу, а також повертались із церкви.

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"Усі, хто перебував в драмтеатрі вчасно спустилися до укриття. Працівники Національної поліції після оголошення повітряної тривоги намагалися завести всіх в укриття", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за драмтеатром знаходиться також великий парк, де із самого ранку мами гуляли зі своїми дітьми. Центральна площа повністю була заставлена автомобільним транспортом.



"Наші рятувальники вчасно прибули після прильоту ракети і затушили епіцентр вибуху. Згодом, разом із поліцейськими, почали надавати першу допомогу громадянам", - сказали у МВС.

Нагадаємо, сьогодні опівдні, 19 серпня, на велике християнське свято Преображення, російські окупанти завдали злочинного ракетного удару по центру Чернігова. Є загиблі, в тому числі діти.

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