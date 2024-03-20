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Атака по Дніпропетровщині: кількість поранених зросла, з’явились фото руйнувань

Атака по Дніпропетровщині: кількість поранених зросла, з’явились фото руйнувань

Руйнування у Синельниківському районі Дніпропетровщини внаслідок обстрілів у ніч проти 20 березня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Ворожими обстрілами були зруйновані п’ять приватних будинків.

Внаслідок російських обстрілів по Синельниківському району Дніпропетровщини були поранені шестеро людей. Ще один чоловік зазнав поранення внаслідок обстрілу Нікополя.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За уточненою інформацією, внаслідок атаки в ніч проти 20 березня у Синельниківському районі були поранені шестеро людей, п’ятеро з них – у лікарні. Серед постраждалих – 13-річна дівчинка та 15-річний хлопець.

Ворожими обстрілами були зруйновані п’ять приватних будинків. Є також пошкоджені оселі. Зачепило лінії електропередач і газогін.

Вранці 20 березня окупанти обстріляли з артилерії Нікополь. Там постраждав 27-річний чоловік. Він оговтуватиметься вдома.

У Нікополі понівечені магазин та комунальне підприємство, житло, господарські споруди та авто.

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Руйнування у Синельниківському районі Дніпропетровщини внаслідок обстрілів у ніч проти 20 березня / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Руйнування у Синельниківському районі Дніпропетровщини внаслідок обстрілів у ніч проти 20 березня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Руйнування у Синельниківському районі Дніпропетровщини внаслідок обстрілів у ніч проти 20 березня / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Руйнування у Синельниківському районі Дніпропетровщини внаслідок обстрілів у ніч проти 20 березня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, раніше Лисак повідомляв про п’ятьох постраждалих внаслідок обстрілу Синельниківського району Дніпропетровщини. З-поміж них – родина, будинок якої потрощили окупанти.

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