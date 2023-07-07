Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Атака по Дніпропетровщині: уламки дрона впали на автівку з людьми, є загиблі (фото)

Атака по Дніпропетровщині: уламки дрона впали на автівку з людьми, є загиблі (фото)

В автівці загинули люди / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Автомобіль під час падіння на нього уламків ворожого безпілотника рухався трасою.

Сьогодні вночі ворог атакував Дніпропетровську область "шахедами". Захисники збили 6 безпілотників.

Про деталі атаки повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

"Уламки одного з них впали на авто, яке їхало трасою. На жаль, два чоловіки загинули... Зайнялася суха трава. Рятувальники пожежу загасили. Ще один БпЛА поцілив по приватному підприємству в Криворізькому районі. Сталася пожежа. Полум'я охопило понад 100 кв.м та сягало 4-метрової висоти. Його рятувальники вже приборкали. Ніхто не постраждав", - написав він.

Наслідки атаки / ©
Наслідки атаки

Крім того, з його слів, по Нікополю агресор вдарив з важкої артилерії. Минулося без жертв та постраждалих.

Нагадаємо, у ніч проти п'ятниці, 7 липня, на Одещині пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Повітряні Сили ЗСУ попереджали про загрозу атаки БпЛА, а в низці регіонів була України оголошена повітряна тривога. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
6147
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація