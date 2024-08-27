Атака по готелю у Кривому Розі: в ОВА уточнили дані про постраждалих та руйнування (фото)

Під завалами можуть перебувати двоє людей.

Унаслідок ракетного удару по готелю у Кривому Розі в ніч проти 27 серпня загинули двоє людей, ще п’ятеро постраждали. Пошкоджені магазини, багатоповерхівки, автомобілі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Через нічний ракетний удар по готелю у Кривому Розі загинули двоє людей – жінка та чоловік.

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Ще п’ятеро людей постраждали. Так, 43-річна жінка опинилася в лікарні у важкому стані. Госпіталізований і 37-річний чоловік у середньої тяжкості. Ще троє постраждалих оговтуватимуться вдома.

"Наразі невідома доля ще двох людей. Ймовірно, вони можуть перебувати під завалами", – зазначив Лисак.

Пошкоджені також шість магазинів, чотири багатоповерхівки, вісім авто.

На місці трагедії продовжують роботу всі служби.

Руйнування у Кривому Розі внаслідок ракетного удару / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Руйнування у Кривому Розі внаслідок ракетного удару / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Руйнування у Кривому Розі внаслідок ракетного удару / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Руйнування у Кривому Розі внаслідок ракетного удару / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Руйнування у Кривому Розі внаслідок ракетного удару / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, вночі російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу та зруйнували готель "Аврора".

Спершу було відомо про одну жертву атаки та чотирьох поранених. Мер Кривого Рогу Олександр Вілкул інформував, що під завалами можуть перебувати п’ятеро людей.

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