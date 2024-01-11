Атака по готелю в Харкові: серед поранених журналісти-громадяни Туреччини і Грузії (фото)

Окрім готелю, у місті пошкоджені автомобілі, підприємства та житлові будинки.
Внаслідок ракетної атаки по готелю в Харкові 10 січня постраждали 13 людей, серед яких опинилися двоє журналістів турецького медіа – громадяни Туреччини та Грузії.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, 10 січня приблизно о 22:30 російські війська обстріляли цивільну інфраструктуру Київського району Харкова.
Дві ракети типу С-300 влучили на територію готелю, де зайнялася пожежа. Будівля готелю зазнала часткових руйнуваань. Також пошкоджені автомобілі, підприємства та житлові будинки.
"Отримали поранення 13 осіб. Серед них громадянка Туреччини та громадянин Грузії, обидва є журналістами турецького медіа. Станом на зараз 10 осіб перебувають у лікарні, трьом була надана допомога на місці", – йдеться в заяві прокуратури.
За попередніми даними, загарбники випустили ракети з території Бєлгородської області РФ.
Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та зафіксували наслідки російської збройної агресії. За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.
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Нагадаємо, ввечері 10 січня окупанти атакували Харків двома ракетами С-300 і влучили по будівлі готелю в Київському районі, де перебували 30 людей. Спершу повідомлялося про 11 постраждалих, частину з яких доправили до лікарні. Минулося без жертв.
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