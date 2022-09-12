Атака по Харківський ТЕЦ є воєнним злочином: Жданов розповів, чи понесе Росія відповідальність

Атака росіян по Харківський ТЕЦ, яка сталася вчора, 11 вересня, є нічим іншим, як воєнним злочином, за який РФ обов'язково понесе відповідальність.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

Жданов нагадав, що досі існує загроза авціаційних та ракетних ударів по всій території України, що ми вчора і спостерігали. Так, лише за минулу добу ворог завдав 18 ракетних ударів і 39 авіаударів.

"Зокрема, росіяни здійснили терористичний акт і завдали ракетного удару по Харківський ТЕЦ. Це найбільша теплова електростанція в Україні. В результаті частково відключили електроенергію у декількох областях. Це воєнний злочин. Тут нема ніяких варіантів – російські війська вчора здійснили воєнний злочин у плані нападу на цивільну інфраструктуру", – сказав експерт.

Жданов звернув увагу, що росіяни завдали удару напередодні настання холодів.

"Сьогодні ніч дуже холодна. При відсутності світла відключаються насоси і припиняється подача води. Тому ситуація може прирівнюватися до техногенної катастрофи. Але наша ДСНС проявила героїзм та мужність і відновили все, що можна було", – зазначив він.

Експерт запевнив, що про ці злочини РФ Україні не забуде і все згадає на міжнародному трибуналі.

Нагадаємо, що 11 вересня РФ ракетами влучила у Харківську ТЕЦ.

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