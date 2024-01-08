Атака по Харкову і Зміїву: загинула жінка, з’явились фото руйнувань

У Зміїві ракета влучила у житловий сектор, а в Харкові – по території навчального закладу.

Внаслідок російської ракетної атаки по Харківській області 8 січня наразі відомо про двох поранених: 63-річного чоловіка та 62-річну жінку, а також про загиблу 63-річну жінку.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 8 січня приблизно о 7:00 російські війська атакували ракетами м. Зміїв Харківської області. Зафіксовано два влучання у приватний житловий сектор.

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З-під завалів будинку дістали поранених 63-річного чоловіка та 62-річну жінку. Життя людей врятовано. Ще одна жінка залишається під руїнами. Тривають пошуково-рятувальні роботи.

Водночас у Харкові в Київському районі російська ракета влучила по території навчального закладу. Здокументовано пошкодження будівель.

З-під завалів будинку рятувальники дістали тіло загиблої 63-річної мирної жительки.

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На місцях ракетних ударів по Зміїву і Харкову працюють прокурори та всі профільні служби. Фахівці встановлюють точний тип застосованих ворогом ракет. Інформація буде доповнена.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки ракетної атаки по Харківській області 8 січня / Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки ракетної атаки по Харківській області 8 січня / Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки ракетної атаки по Харківській області 8 січня / Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки ракетної атаки по Харківській області 8 січня / Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки ракетної атаки по Харківській області 8 січня / Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки ракетної атаки по Харківській області 8 січня / Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки ракетної атаки по Харківській області 8 січня / Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки ракетної атаки по Харківській області 8 січня / Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з-під завалів атакованого росіянами будинку у Зміїві рятувальники дістали двох чоловіків віком 90 та 60 років. Ще одна жінка залишається під завалами.

Окрім того, в лікарні помер 56-річний чоловік, який зазнав поранення внаслідок обстрілу Харкова 2 січня.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: З-під завалів дістають людей! Деталі ракетного удару 8 січня

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