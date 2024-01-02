Атака по Харкову: серед поранених – 5 дітей, масштабні руйнування зняли на фото

Кількість постраждалих внаслідок ракетних ударів по місту зросла до 44.

Внаслідок ракетних ударів по Харкову 2 січня кількість постраждалих зросла до 44, серед них опинилися п’ятеро дітей. Жертвою атаки стала 91-річна жінка.

Про це очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у Мережі та опублікував фото з наслідками ракетної атаки.

Постраждалі внаслідок атаки в Харкові

В результаті ворожих ракетних ударів по центру Харкова загинула 91-річна жінка. Станом на зараз відомо про 44 постраждалих.

Серед них є п’ятеро дітей: троє дев’ятирічних хлопчиків, а також дівчатка віком шість і 13 років. У дітей виявлені вибухові травми, забої, акубаротравми, гострі реакції на стрес.

Щодо постраждалих дорослих, то поранень зазнали 24 жінки віком від 19 до 84 років і 15 чоловіків віком від 24 до 60 років.

Наразі 28 пацієнтів перебувають у лікарнях, зокрема троє дітей. Медики оцінюють їхній стан як середній.

Читайте провідні новини дня:

Руйнування в Харкові внаслідок ракетної атаки

Як повідомили в Офісі генпрокурора, внаслідок ворожих ударів у Харкові пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, господарські будівлі, магазини, кафе, аптеки, автомобілі.

Наслідки ракетних ударів по Харкову зафіксували на фото. На кадрах видно руйнування житлових будинків, у яких вибиті вікна та двері, розтрощені авто, вирву, розкидані вулицями уламки, зокрема російської ракети.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Прокурори спільно зі слідчими поліції працюють на місцях обстрілів. Слідчі дії тривають.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Найпотужніші вибухи - в Києві та Харкові! Новини 10:00 2 січня 2024 року

Наслідки ракетної атаки по Харкову 2 січня / Фото: Офіс генерального прокурора

Руйнування в Харкові внаслідок ракетної атаки 2 січня / Фото: Олег Синєгубов

Руйнування в Харкові внаслідок ракетної атаки 2 січня / Фото: Олег Синєгубов

Руйнування в Харкові внаслідок ракетної атаки 2 січня / Фото: Олег Синєгубов

Руйнування в Харкові внаслідок ракетної атаки 2 січня / Фото: Олег Синєгубов

Руйнування в Харкові внаслідок ракетної атаки 2 січня / Фото: Олег Синєгубов

Руйнування в Харкові внаслідок ракетної атаки 2 січня / Фото: Олег Синєгубов

Руйнування в Харкові внаслідок ракетної атаки 2 січня / Фото: Олег Синєгубов

Руйнування в Харкові внаслідок ракетної атаки 2 січня / Фото: Олег Синєгубов

Наслідки ракетної атаки по Харкову 2 січня / Фото: Офіс генерального прокурора

Наслідки ракетної атаки по Харкову 2 січня / Фото: Офіс генерального прокурора

Наслідки ракетної атаки по Харкову 2 січня / Фото: Офіс генерального прокурора

Наслідки ракетної атаки по Харкову 2 січня / Фото: Офіс генерального прокурора

Наслідки ракетної атаки по Харкову 2 січня / Фото: Офіс генерального прокурора

Руйнування в Харкові внаслідок ракетної атаки 2 січня / Фото: Олег Синєгубов

Наслідки ракетної атаки по Харкову 2 січня / Фото: Офіс генерального прокурора

Наслідки ракетної атаки по Харкову 2 січня / Фото: Офіс генерального прокурора

Наслідки ракетної атаки по Харкову 2 січня / Фото: Офіс генерального прокурора

Руйнування в Харкові внаслідок ракетної атаки 2 січня / Фото: Олег Синєгубов

Руйнування в Харкові внаслідок ракетної атаки 2 січня / Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, російська армія 2 січня атакувала Харків ракетами С-300 та "Кинджал". Ворог випустив шість ракет по центральній частині міста. Внаслідок ударів є поранені, жертва та руйнування будинків і авто.

Читайте також: