Атака по Хмельниччині: РФ пошкодила будівлі Меджибізької фортеці (фото)

Внаслідок атаки РФ безпілотниками по Хмельниччині, 19 серпня, пошкоджень зазнав Державний історико-культурний заповідник "Межибіж".

Про це розповів директор заповідника Олег Погорілець, передає Укрінформ.

За його словами, вибухова хвиля пошкодила кілька будівель Меджибізької фортеці, що є пам'яткою архітектури 16 століття та внесена до Державного реєстру національного культурного надбання. Йдеться зокрема про Лицарську вежу 15 століття, Свято-Михайлівська церкву 1586 року та місцевий музей Голодомору.

"Приблизно о 3:20,19 серпня, вибухова хвиля пошкодила вікна, були вибиті замки, повідчинялися двері... пошкоджень зазнав дах на найвищій Лицарській вежі висотою 37 метрів", – розповідає директор заповідника.

Внаслідок ворожої атаки найбільше постраждав заповідник.

"Зірвані кріплення, і зрозуміло, є тепер небезпека, що ці листи вітром, під час бурі можуть взагалі відірватися, створивши небезпеку і для людей, і, зрозуміло, що природні чинники, такі, як дощі, можуть нашкодити самій будівлі", – розповів директор заповідника.

Науковий співробітник заповідника "Меджибіж" Євгеній Нагурний каже, що у музеї Голодомору, що знаходиться в одній з будівель, з'явилася велика тріщина на стіні. А також вибило вікна, пошкодило вітражі та вирвало двері в Свято-Михайлівській церкві 1586 року, розташованій на території фортеці.

Також читайте Розвиток ветеранського бізнесу та спрощення отримання статусу УБД: що зміниться для військових

"У понеділок, 21 серпня, повідомив Нагурний, на території заповідника разом з поліцією працювала спеціальна комісія, що фіксувала руйнування та оцінювала суму збитків", - вказано у повідомленні.

Зазначимо, що Меджибізький замок – друга за популярністю фортеця Хмельницької області. З 2001 року має статус Державного історико-культурного заповідника.

Державний історико-культурний заповідник "Межибіж".

Державний історико-культурний заповідник "Межибіж".

Державний історико-культурний заповідник "Межибіж".

Державний історико-культурний заповідник "Межибіж".

Нагадаємо, 19 серпня, під час повітряної тривоги, російські окупанти знову завдали ударів по Хмельницькій області.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.