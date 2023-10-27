Атака по Ізюму: якими ракетами вдарив ворог і які наслідки (фото)

Прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Російські війська атакували Ізюм на Харківщині двома ракетами "Іскандер", внаслідок чого є поранені та руйнування.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
Згідно з даними слідства, російські окупанти обстріляли Ізюм 26 жовтня приблизно о 23:30. За попередньою інформацією, удар був завданий двома ракетами типу "Іскандер".
Внаслідок атаки в Ізюмі пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу ДСНС та низку житлових будинків. Восьмеро рятувальників зазнали поранень.
"Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора", – зазначили у прокуратурі.
Там додали, що розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Ракетний удар по Ізюму
Раніше в МВС повідомили, що росіяни завдали ракетного удару по будівлі пожежної частини Ізюма. Постраждали восьмеро рятувальників, пошкоджено будівлю частини та 13 одиниць техніки.
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