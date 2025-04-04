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- Війна
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Атака по Харкову: з-під завалів намагаються дістати тіло п’ятої людини
Пошуково-рятувальні роботи тривали всю ніч.
У Харкові на місці одного з влучань наразі тривають рятувально-пошукові роботи. Рятувальники намагаються деблокувати з-під завалів тіло п’ятої людини.
Про це повідомляють журналісти з місця події.
Після вибуху зруйновано увесь під’їзд будинку. У рятувальників від сусідів та родичів є інформація про те, що тут, у цих квартирах, перебувало в момент влучання п’ятеро людей.
Окупанти вгатили по Харкову
Це літня жінка із сином, а також родина — двоє дорослих приблизно 40 років та їхня донька 12 років.
Нагадаємо, вночі окупанти атакували Харків «Шахедами». Повідомлялося про чотирьох загиблих.