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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
402
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1 хв

Атака по Харкову: з-під завалів намагаються дістати тіло п’ятої людини

Пошуково-рятувальні роботи тривали всю ніч.

Автор публікації
Анастасія Павленко Анастасія Павленко
На місці атаки

На місці атаки / © скрін з відео

У Харкові на місці одного з влучань наразі тривають рятувально-пошукові роботи. Рятувальники намагаються деблокувати з-під завалів тіло п’ятої людини.

Про це повідомляють журналісти з місця події.

Після вибуху зруйновано увесь під’їзд будинку. У рятувальників від сусідів та родичів є інформація про те, що тут, у цих квартирах, перебувало в момент влучання п’ятеро людей.

/ © скрін з відео

© скрін з відео

Окупанти вгатили по Харкову

Це літня жінка із сином, а також родина — двоє дорослих приблизно 40 років та їхня донька 12 років.

Нагадаємо, вночі окупанти атакували Харків «Шахедами». Повідомлялося про чотирьох загиблих.

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