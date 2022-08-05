Атака по Миколаєву: спалахнула низка пожеж, є багато руйнувань (фото)

Внаслідок обстрілу російськими військами Корабельного району Миколаєва пошкодження отримали приватні будинки та багатоповерхівки. Площа ураження дуже велика.

У місцях ударів спалахнули пожежі та є суттєві руйнування. Там працюють рятувальники.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, який опублікував фото з місць атак.

"Миколаїв. Росіяни завдали удар по Корабельному району міста. Постраждали приватні будинки та багатоповерхівки. Площа ураження дуже велика, є пожежі, значні руйнування та жертви. Працюють рятувальники", – йдеться в заяві.

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Тимошенко також уточнив інформацію про жертву обстрілу, повідомивши, що це чоловік 1980 року народження, який загинув через отримані травми.

Посадовець також повідомив про 21 пораненого. Проте раніше очільниця Миколаївської облради Ганна Замазєєва заявляла про 22 постраждалих від атаки, серед яких – 14-річний підліток, що стояв на вході до церкви.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено 21 приватний будинок. У 17 з них уламки від боєприпасів влучили у дах, вибиті вікна та понівечений фасад.

Ще у чотирьох приватних будинках спалахнули пожежі внаслідок обстрілу. У п’яти багатоповерхівках вибиті вікна. Також пошкоджені будівлі двох приватних підприємств.

Сєнкевич теж повідомив про одну жертву та 22 постраждалих.

Додамо, що загарбники гатили зі "Смерчів" та "Піонів", а також били касетними бомбами. Йдеться в сюжеті ТСН. Снаряди накрили велику площу житлових кварталів.

Обстріл Миколаєва: 22 людини поранені, серед них - дитина

Нагадаємо, вдень 5 серпня російські окупанти обстріляли Миколаїв і спершу повідомлялося про 10 постраждалих.

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