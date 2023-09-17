Атака по Одещині дронами та ракетами – наслідки російського удару (фото)

Російські загарбники продовжують атакувати Одеську область.
У ніч проти 17 вересня Росія завдала удару по Україні крилатими ракетами та ударними БпЛА. Силам ППО вдалося збити 12 із 16 ворожих цілей. Основний напрямок удару був по півдню Одеської області.
Наслідки удару РФ у Telegram-каналі опублікували Сили оборони півдня України.
Після атаки було влучання ворожих ракет по території цивільного аграрного підприємства на Одещині. ДСНС займається ліквідацією наслідків удару окупантів.
Як розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, окупанти запустили по Одещині не лише безпілотники, а й крилаті ракети повітряного базування Х-101, Х-555, або ж Х-55, з дев'яти літаків стратегічної авіації з району Енгельса.
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