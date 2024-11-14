Атака по Одесі: ракета влучила в квартиру відомої політологині Ганни Шелест (фото)

Ганна Шелест показала повністю зруйновану квартиру в Одесі після обстрілу РФ.

Ввечері 14 листопада під час влучання ворожої ракети у житловий будинок в Одесі зруйновано квартиру політологині Ганни Шелест.

Про це вона написала на власній сторінці у Facebook .

Нандидатка політичних наук, директорка безпекових програм Ради зовнішньої політики "Українська призма" оприлюднила фото своєї картири після влучання ракети у житловий будинок.

Ракетний удар по Одесі Фото: Ганна Шелест

"Це була моя квартира... Розкажіть про поступки Росії. Горить сусідня квартира. Тому я не хочу залишатися на годину", - написала Ганна Шелест.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару ворожої армії РФ по житловому будинку Одеси там загинула жінка. Поранені, щонайменше, дві людини. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

В Одесі пошкоджені житлові будинки, церква, автівки. На деяких локаціях виникли пожежі. Також пошкоджено магістральний трубопровід теплопостачання. Вимушено припинено роботу однієї із котелень міста.