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- Війна
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Атака по Одесі: уламки пошкодили лікувальний заклад національного значення (фото)
У будівлях вибито понад 100 вікон, на щастя, без постраждалих.
У ніч проти 17 червня одна з найстаріших медичних установ Одеси - міська інфекційна лікарня — зазнала пошкоджень унаслідок ворожої атаки.
Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов у Telegram.
За його словами, у чотирьох корпусах будівлі вибито понад 100 вікон і дверей. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих серед пацієнтів і медперсоналу.
Особливу тривогу викликає те, що на території лікарні розташована пам’ятка архітектури та історії національного значення — будівля, де свого часу працював видатний лікар і науковець Микола Пирогов.
Наразі міські служби оперативно працюють над ліквідацією наслідків атаки. Нові корпуси лікарні продовжують функціонувати в штатному режимі.
Влада закликає жителів залишатися в укриттях під час повітряних тривог і дотримуватися правил безпеки.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни завдали удару по інклюзивному центру в Одесі, де працювали з дітьми з особливостями розвитку. У центрі проводили і каністерапію (реабілітацію за допомогою спеціально навчених і відібраних собак).