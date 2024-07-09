Атака по "Охматдиту" ракетою Х-101: експерт спростував заяви РФ про NASAMS

Російська пропаганда поширює фейк про те, що по "Охматдиту" в Києві вдарила ракета AIM-120А від NASAMS. Насправді ж на відео зафіксовано, що це був цілеспрямований удар російською ракетою Х-101/555.

Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Російська пропаганда продовжує шалено відпрацьовувати фейк про те, що по дитячій лікарні Охматдит у Києві вдарила ракета AIM-120А від NASAMS. Причому роблять вони це, використовуючи ретушований стоп-кадр із відео, що зафіксував цілеспрямований удар російської ракети Х-101/555", – зазначив експерт.

Він також висловив переконання, що на засіданні Радбезу ООН 9 липня представники Росії "розмахуватимуть папірцями з роздрукованим стоп-кадром і розповідатимуть усім у залі надзвичайну кринжатину про те, що там зображено саме ракету AIM-120А".

Насправді ж, вказав Коваленко, є оригінальне відео з польотом ракети Х-101/555 непоганої якості, яке дозволяє збільшити контур ракети та розглянути усі її деталі: потрійне хвостове оперення, овальний носовий обтічник та стабілізаційне крило.

"Але особливо виділяється малогабаритний короткоресурсний двоконтурний турбореактивний двигун Р95-300 в хвостовій частині ракети, що є відмінною рисою ракет Х-101/555", – звернув увагу аналітик.

Він додав, що відео також дозволяє чітко визначити розміри ракети, її довжину.

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Коваленко звернув увагу на ще один дуже важливий момент, який вщент розбиває брехню росіян. Так, ракета AIM-120А має масу бойової частини трохи більше ніж 20 кг. Її детонація не могла призвести до таких жахливих руйнувань. Але вони відповідають потужності півтонного заряду, яким оснащуються ракети серії Х-101/555.

Російська ракета Х-101 у момент удару по "Охматдиту" / Фото: Facebook-сторінка Олександра Коваленка

Нагадаємо, раніше Коваленко проаналізував масовану атаку РФ по Україні 8 липня і вказав, що окупанти використали ракети, які були виготовлені та підготовлені за останні 2-3 тижні. Росіяни навмисно атакували цивільні об’єкти.

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