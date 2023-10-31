Атака по окупантах у Криму: ЗМІ повідомили, що і де уражено

Ракетний удар був завданий у Сакському районі, де розташований російський комплекс ППО.
Внаслідок ракетної атаки по окупованому Криму 30 жовтня був пошкоджений російський зенітно-ракетний комплекс С-300.
Про це повідомляє телеграм-канал Astra із посиланням на джерела.
За опублікованими даними, близько 6:00 30 жовтня було здійснено ракетну атаку в районі села Молочне Сакського району окупованого Криму. Там дислокується комплекс ППО Міноборони Росії.
Внаслідок атаки було пошкоджено ворожий ЗРК С-300 та знищено дизель-генератор.
За попередніми даними, постраждалих немає.
Нагадаємо, в ніч проти 30 жовтня в районі села Оленівка у Криму пролунали вибухи, а вранці місцеві пабліки повідомили, що було атаковано російський ракетно-зенітний полк ППО, поранено 17 російських військових та пошкоджено 5 авто.
Згодом у ЗСУ повідомили, що тієї ночі вони знищили на заході Криму стратегічний об'єкт системи ППО окупантів.
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