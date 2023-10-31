Атака по окупантах у Криму: ЗМІ повідомили, що і де уражено

Ракетний удар був завданий у Сакському районі, де розташований російський комплекс ППО.

Внаслідок ракетної атаки по окупованому Криму 30 жовтня був пошкоджений російський зенітно-ракетний комплекс С-300.

Про це повідомляє телеграм-канал Astra із посиланням на джерела.

За опублікованими даними, близько 6:00 30 жовтня було здійснено ракетну атаку в районі села Молочне Сакського району окупованого Криму. Там дислокується комплекс ППО Міноборони Росії.

Внаслідок атаки було пошкоджено ворожий ЗРК С-300 та знищено дизель-генератор.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Місце на мапі, де був пошкоджений ЗРК С-300

Нагадаємо, в ніч проти 30 жовтня в районі села Оленівка у Криму пролунали вибухи, а вранці місцеві пабліки повідомили, що було атаковано російський ракетно-зенітний полк ППО, поранено 17 російських військових та пошкоджено 5 авто.

Згодом у ЗСУ повідомили, що тієї ночі вони знищили на заході Криму стратегічний об'єкт системи ППО окупантів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: В Криму прогриміли потужні Ввибухи! Шойгу хоче переговорів із Україною!

Читайте також: