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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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31
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Атака по Шосткинській громаді: в лікарні померла 33-річна жінка

Медики майже добу боролися за її життя, однак врятувати постраждалу не вдалося.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Атака на Сумщину

Атака на Сумщину / © Сумська ОВА

У лікарні померла жінка, яка отримала тяжкі поранення внаслідок російської атаки по Шосткинській громаді Сумської області в ніч на 12 червня.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Унаслідок цього кількість загиблих зросла до двох осіб.

«У лікарні померла важкопоранена жінка, яка минулої ночі постраждала внаслідок російської атаки на залізничну інфраструктуру Шосткинської громади. Майже добу медики боролися за її життя, однак врятувати жінку не вдалося. Вона отримала вкрай важкі травми», — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що загиблій було 33 роки.

Раніше повідомлялося, що у Сумському районі внаслідок ворожого удару безпілотником по господарству в Садівській громаді постраждали люди та загинула худоба.

Ми раніше інформували, що у Сумах ввечері 11 червня ворожий безпілотник «Молнія» поцілив у багатоквартирний будинок.

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Дата публікації
Кількість переглядів
31
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