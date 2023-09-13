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Атака по судноремонтному заводу в Севастополі: Росія заявила про 2 пошкоджені кораблі

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Атака по судноремонтному заводу в Севастополі: Росія заявила про 2 пошкоджені кораблі

"Бавовна" в Севастополі в ніч проти 13 вересня / Фото: Telegram-канали

Окупанти стверджують про атаку крилатими ракетами та безекіпажними катерами.

Після атаки по судноремонтному заводу ім. Орджонікідзе в окупованому Севастополі росіяни заявили про пошкодження двох кораблів, що перебувають на ремонті.

Про це заявило Міноборони Росії.

У повідомленні російського відомства стверджується, що вночі начебто ЗСУ завдали удару десятьма крилатими ракетами по судноремонтному заводу в Севастополі та трьома безекіпажними катерами по загону кораблів Чорноморського флоту на переході морем.

Як завжди, в Міноборони РФ переконують, що сили ППО збили сім крилатих ракет. Також стверджують, що патрульний корабель "Василь Биков" нібито знищив усі безекіпажні катери.

"Внаслідок влучення крилатих ракет противника отримали пошкодження два кораблі, що перебувають на ремонті", – йдеться в заяві російського міністерства.

"Бавовна" в Севастополі в ніч проти 13 вересня / Фото: Telegram-канали
"Бавовна" в Севастополі в ніч проти 13 вересня / Фото: Telegram-канали

Вибухи та атака по Севастополю

У ніч проти 13 вересня у Севастополі прогриміла серія вибухів, після яких спалахнула пожежа на судноремонтному заводі. Водночас на Корабельному боці міста лунала стрілянина.

Згодом місцева окупаційна влада заявила, що був атакований Севастопольський судноремонтний завод імені Орджонікідзе. Також стверджувалося про 24 постраждалих.

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Дата публікації
Перегляди
879
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